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Ковингтон — лучший в Р4Р рейтинге RAF. Царукян — третий

Ковингтон — лучший в Р4Р рейтинге RAF. Царукян — третий
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Пресс-служба борцовского промоушена Real American Freestyle (RAF) опубликовала рейтинг Р4Р борцов, первое место в котором занял 38-летний бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон.

Фото: RAF

Официальный рейтинг Р4Р RAF:

1. Колби Ковингтон.
2. Генри Сехудо.
3. Арман Царукян.
4. Хамзат Чимаев.
5. Мераб Двалишвили.
6. Аарон Пико.
7. Тайрон Вудли.
8. Майкл Чендлер.
9. Лэнс Палмер.
10. Кейден Хеншель.

На турнире RAF 11 в июле 2026 года Ковингтон победил Армана Царукяна (5:3), нанеся ему первое поражение в лиге и забрав специальный пояс.

Примечательно, что из 10 борцов в рейтинге только два никогда не имели опыта выступлений в популярном промоушене ММА Ultimate Fighting Championship (UFC).

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