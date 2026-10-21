Флойд Мейвезер заявил, что Конор Макгрегор перенял его стиль, и допустил реванш

49-летний американец, бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заявил, что экс-чемпион UFC Конор Макгрегор перенял его манеру самопрезентации, и допустил, что они могут снова выйти друг против друга.

«Думаю, мы с Конором Макгрегором можем снова сойтись в схватке. Да, безусловно. Он же не руку сломал, а ногу, верно? Что ж, тогда будем бороться, начиная с плеч. Будем бороться, начиная с плеч.

Этот парень перенял весь мой стиль и перенёс его в UFC. Как только Конор Макгрегор встретился с Флойдом Мейвезером, он стал невероятно популярным. До этого его карьера не была такой. Какой у него был самый большой гонорар? Какой был его самый крупный бой? А сколько денег он заработал после встречи со мной? Думаю, я заработал около $ 300 млн. Не люблю считать чужие деньги, но он хорошо заработал», — сказал Мейвезер в PBD Podcast.

26 августа 2017 года в Лас‑Вегасе прошёл боксёрский бой между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. Победу техническим нокаутом в 10‑м раунде одержал Флойд Мейвезер — эта победа стала для него 50‑й в 50 боях.