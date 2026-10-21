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«Обиду какую-то включает. Пытается залезть в голову, как и Павловичу». Куниев — о Волкове

«Обиду какую-то включает. Пытается залезть в голову, как и Павловичу». Куниев — о Волкове
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Седьмой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Ризван Куниев выразил уверенность в том, что соотечественник Александр Волков хочет ментально сломать его в преддверии поединка. Их противостояние состоится на турнире UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Ризван Куниев
24 октября 2026, суббота. 22:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Ризван Куниев

«Он обиду ещё какую-то включает. Сейчас он всячески пытается ко мне, как и Павловичу, зайти в голову, но ему это не удастся», — сказал Куниев во время пресс-конференции перед турниром UFC 333.

В рекорде Ризвана 15 побед, из которых семь были одержаны нокаутом, три поражения, один бой закончился ничьей, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.

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