«Обиду какую-то включает. Пытается залезть в голову, как и Павловичу». Куниев — о Волкове

Седьмой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Ризван Куниев выразил уверенность в том, что соотечественник Александр Волков хочет ментально сломать его в преддверии поединка. Их противостояние состоится на турнире UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

«Он обиду ещё какую-то включает. Сейчас он всячески пытается ко мне, как и Павловичу, зайти в голову, но ему это не удастся», — сказал Куниев во время пресс-конференции перед турниром UFC 333.

В рекорде Ризвана 15 побед, из которых семь были одержаны нокаутом, три поражения, один бой закончился ничьей, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.