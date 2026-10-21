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Пётр Ян прояснил своё заявление о переходе в полулёгкий вес для завоевания второго пояса

Пётр Ян прояснил своё заявление о переходе в полулёгкий вес для завоевания второго пояса
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) россиянин Пётр Ян объяснил, что пока не думает о переходе в полулёгкий вес для завоевания второго пояса UFC.

«Я об этом не думаю. Просто вопрос, заданный мне тогда, звучал так: «Ты бы спустился в весовой категории или предпочёл бы подняться?» Поэтому я ответил, что предпочёл бы подняться. Таков был контекст вопроса. Вообще об этом не думаю. На данный момент мне ещё предстоит много работы в этом дивизионе: защитить пояс, выиграть этот бой, а ведь есть и другие претенденты», — приводит слова Яна портал MMA Fighting.

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