Пётр Ян ответил, готов ли провести реванш с Шоном О'Мэлли

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, что был бы готов провести реванш с американцем Шоном О'Мэлли, однако отметил, что окончательное решение, кто будет его следующим соперником, остаётся за матчмейкерами.

«Почему бы и нет? Серьёзно, у нас есть история, так почему бы не провести этот бой? Просто он явно побеждает, отлично справляется. Шон движется вперёд и определённо доказал, что является следующим, или одним из следующих, кто должен бороться за титул, но дело не в том, что я смотрю его бои и впечатлён ими. Он просто на правильном пути.

Я не знаю, кто заслуживает пояса. В первой пятёрке много бойцов, с которыми уже дрался. С кем бы меня ни поставили матчмейкеры, с тем и буду драться. Не выбираю себе соперника, кого бы они ни поставили», — приводит слова Яна портал MMA Fighting.