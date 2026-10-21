«Сделаю всё, чтобы закончить бой досрочно». Пётр Ян — о трилогии с Мерабом Двалишвили

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поделился мыслями насчёт грядущего поединка с экс-чемпионом UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили, выразив уверенность в своей победе. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

«Уверен, что Мераб попытается провести болевой приём на ногу, оказать давление или что-то ещё, но мы готовы ко всему, что он предложит. И бороться, если это потребуется, и к такому высокому темпу. Мы выйдем в клетку в субботу — и тогда посмотрим, что произойдёт. На 100% Мераб на этот раз будет бороться.

Я это вижу [досрочную победу] и могу себе её представить. Сделаю всё возможное, чтобы на этот раз закончить бой раньше. Приложу все усилия, чтобы это произошло», — приводит слова Яна портал MMA Fighting.