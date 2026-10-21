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«Если в голову не залезу, значит, снаружи буду работать». Волков ответил на слова Куниева

«Если в голову не залезу, значит, снаружи буду работать». Волков ответил на слова Куниева
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Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков отреагировал на заявление соотечественника Ризвана Куниева, который ранее выразил уверенность, что Драго старается ментально вывести из равновесия его в преддверии поединка. Их противостояние состоится на турнире UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Ризван Куниев
24 октября 2026, суббота. 22:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Ризван Куниев

«Залезть ему в голову? Если я залезу — будет классно. Не получится — будем снаружи работать», — сказал Волков во время пресс-конференции перед турниром UFC 333.

У Волкова в профессиональном рекорде 40 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, и 11 поражений. Спортсмен является бывшим чемпионом ММА-организаций Bellator (2012 год) и M-1 Challenge (2016 год). В качестве профи в смешанных единоборствах Драго дебютировал в 2009 году.

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