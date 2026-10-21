Мовсар Евлоев пообещал одержать досрочную победу в бою с Волкановски, завоевав пояс UFC

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянин Мовсар Евлоев высказался насчёт предстоящего поединка против чемпиона UFC в полулёгком весе австралийца македонского происхождения Александра Волкановски. Их противостояние возглавит турнир UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

— Последний вопрос, о котором тебя часто спрашивают: ты выиграл все бои в своей карьере, но есть одна вещь, которую никто не видел от тебя в UFC — финиша. Что-то поменяется в ночь боя?

— Да. После этого боя никто не сможет говорить, что у меня нет финишей в UFC. Чемпионский титул и финиш — мы получим всё вместе, — сказал Евлоев после завершения открытой тренировки перед турниром UFC 333.