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Мовсар Евлоев пообещал одержать досрочную победу в бою с Волкановски, завоевав пояс UFC

Мовсар Евлоев пообещал одержать досрочную победу в бою с Волкановски, завоевав пояс UFC
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Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянин Мовсар Евлоев высказался насчёт предстоящего поединка против чемпиона UFC в полулёгком весе австралийца македонского происхождения Александра Волкановски. Их противостояние возглавит турнир UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:30 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

— Последний вопрос, о котором тебя часто спрашивают: ты выиграл все бои в своей карьере, но есть одна вещь, которую никто не видел от тебя в UFC — финиша. Что-то поменяется в ночь боя?
— Да. После этого боя никто не сможет говорить, что у меня нет финишей в UFC. Чемпионский титул и финиш — мы получим всё вместе, — сказал Евлоев после завершения открытой тренировки перед турниром UFC 333.

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