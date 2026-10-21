Ян опроверг заявление, что в бою с Двалишвили его будет секундировать 10-летний сын

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) россиянин Пётр Ян опроверг собственное заявление, что в бою с грузином Мерабом Двалишвили его будет секундировать 10-летний сын Даниил. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

«Мой сын не будет секундантом. По возрасту нельзя, он просто выйдет со мной. Если бы по возрасту можно было, то я бы взял его, почему нет? Все думают, что для него это может стать стрессом. Но ему всё равно когда-нибудь придётся столкнуться со сложностями. Думаю, он справился бы с любыми новостями», – сказал Ян во время пресс-конференции.