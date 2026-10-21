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Ян опроверг заявление, что в бою с Двалишвили его будет секундировать 10-летний сын

Ян опроверг заявление, что в бою с Двалишвили его будет секундировать 10-летний сын
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) россиянин Пётр Ян опроверг собственное заявление, что в бою с грузином Мерабом Двалишвили его будет секундировать 10-летний сын Даниил. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«Мой сын не будет секундантом. По возрасту нельзя, он просто выйдет со мной. Если бы по возрасту можно было, то я бы взял его, почему нет? Все думают, что для него это может стать стрессом. Но ему всё равно когда-нибудь придётся столкнуться со сложностями. Думаю, он справился бы с любыми новостями», – сказал Ян во время пресс-конференции.

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