Джон Джонс признался, что считал Топурию тем, кто сможет превзойти его и стать величайшим

39-летний бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс признался, что считал испано-грузина Илию Топурию первым бойцом, которого воспринял как угрозу своему статусу величайшего в истории смешанных единоборств.

«Честно говоря, я думал, что Илия станет первым из бойцов угрожать моему положению величайшего в истории ММА. А потом мы увидели, что с ним произошло», — приводит слова Джонса аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Напомним, в последнем бою, который прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250, Топурия разделил октагон с американцем Джастином Гейджи. Поединок завершился победой Хайлайта техническим нокаутом.