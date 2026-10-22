«Одно из главных сожалений». Джон Джонс — об отказе выступить на турнире UFC в Белом доме

39-летний бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс рассказал, что считает отказ от предложения выступить в турнире UFC White House — Freedom 250 одним из своих сожалений в карьере в ММА.

«Это было моё решение. Я мог бы драться, но мы просто не смогли прийти к соглашению… Это одно из моих главных сожалений, с которым мне придётся жить вечно», — приводит слова Джонса аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Джон Джонс признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных боевых искусств. Удерживает рекорд как самый молодой боец, завоевавший титул UFC. На тот момент Джонсу было 23 года.