Шон О'Мэлли обратился к Петру Яну, порекомендовав ему проиграть Мерабу Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли обратился к действующему обладателю титула UFC в легчайшем весе россиянину Петру Яну, порекомендовав ему потерпеть поражение в предстоящем поединке с экс-чемпионом UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

«Пётр Ян! Тебе лучше надеяться, что ты не победишь в эти выходные, дружище, поскольку если победишь — тебе придётся драться со мной. А это тебе совсем не нужно», — приводит слова О’Мэлли аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.