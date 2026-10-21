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Шон О'Мэлли обратился к Петру Яну, порекомендовав ему проиграть Мерабу Двалишвили

Шон О'Мэлли обратился к Петру Яну, порекомендовав ему проиграть Мерабу Двалишвили
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли обратился к действующему обладателю титула UFC в легчайшем весе россиянину Петру Яну, порекомендовав ему потерпеть поражение в предстоящем поединке с экс-чемпионом UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«Пётр Ян! Тебе лучше надеяться, что ты не победишь в эти выходные, дружище, поскольку если победишь — тебе придётся драться со мной. А это тебе совсем не нужно», — приводит слова О’Мэлли аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

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