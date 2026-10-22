Волков: Куниев сказал, что хочет, чтобы я стал чемпионом? Тогда он может мне поддаться

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков прокомментировал заявление соотечественника Ризвана Куниева, который ранее выразил желание увидеть чемпионство Драго в UFC. Их противостояние состоится на турнире UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

«Ризван сказал, что хочет, чтоб я стал чемпионом? Очень приятно. Если бы он мне цветы подарил, было бы ещё приятнее. Если он хочет этого, значит, ему не стоило со мной драться, надо было быть в моём лагере и помогать драться с кем-то ещё.

Тогда он может мне поддаться в бою. Не хочется его за слова подтягивать, мы же все за мужское. Если Ризван так считает, может поддаться, причём эффектно. Мы можем классную тему разыграть: я сделаю красивый нокаут, он красиво упадёт. Могу сделать вертушку или бабочку, как это там называется в карате или тхэквондо. И мне сразу дадут чемпионский бой. Это будет лучшее, что можно сделать.

На самом деле, с человеческой точки зрения у меня к нему уважение. Я к нему не испытываю никакого негатива. В этом плане спасибо ему за поддержку, за уважение к моим заслугам», — сказал Волков во время пресс-конференции перед турниром UFC 333.