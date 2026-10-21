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«Мы не самые умные люди». Евлоев заявил, что не любит, когда бойцов спрашивают о политике

«Мы не самые умные люди». Евлоев заявил, что не любит, когда бойцов спрашивают о политике
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Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянин Мовсар Евлоев рассказал, что ему не нравится, когда журналисты спрашивают бойцов о политике.

«Бойцы не самые умные люди. Может, у них есть мнение, но иногда его лучше держать при себе. Это глупо. Если ты не знаешь политику, зачем тебе отвечать на эти вопросы?» — сказал Евлоев в интервью на YouTube-канале Nina Drama.

Напомним, Мовсар имеет на профессиональном уровне в смешанных единоборствах 20 побед, из которых 10 были одержаны в североамериканской лиге, и ни одного поражения. В профи Евлоев дебютировал в 2014 году. Он тренируется в команде American Top Team.

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