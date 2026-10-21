«Сидел дома, так как на улице меня избивали». Евлоев признался, что его травили в детстве

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянин Мовсар Евлоев признался, что его травили в детстве.

«Я сидел дома, потому что, когда выходил, все парни с моей улицы избивали меня. Может быть, это сделало меня сильнее. Может быть, поэтому я такой хладнокровный человек. И забавно видеть их сейчас. Они вспоминают, как раньше толкали меня и делали со мной всё, что хотели», — сказал Евлоев в интервью на YouTube-канале Nina Drama.

Напомним, у Мовсара на профессиональном уровне в смешанных единоборствах 20 побед, из которых 10 были одержаны в североамериканской лиге, и ни одного поражения. В профи Евлоев дебютировал в 2014 году. Он тренируется в команде American Top Team.