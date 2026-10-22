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Евлоев ответил на слова легенды UFC, который заявил, что уволил бы Мовсара из-за его стиля

Евлоев ответил на слова легенды UFC, который заявил, что уволил бы Мовсара из-за его стиля
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Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянин Мовсар Евлоев отреагировал на жёсткую критику в свой адрес со стороны члена Зала славы UFC, а также бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе бразильца Жозе Альдо, который заявил, что уволил бы Мовсара из организации, будь он одним из руководителей лиги.

«Может быть, ему не понравилось, что я назвал Александра Волкановски лучшим полулегковесом в истории. Или, может быть, ему просто не нравится мой стиль или я сам. Мне всё равно», — сказал Евлоев во время пресс-конференции перед турниром UFC 333.

Напомним, у Мовсара на профессиональном уровне в смешанных единоборствах 20 побед, из которых 10 были одержаны в североамериканской лиге, и ни одного поражения. В профи Евлоев дебютировал в 2014 году. Он тренируется в команде American Top Team.

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