Джон Джонс выразил почтение Хабибу Нурмагомедову и Исламу Махачеву

39-летний бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс с почтением высказался в адрес члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова и чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева.

«Хабиб Нурмагомедов — он потрясающий. Считаю, что он завершил карьеру несколько преждевременно. У Ислама гораздо более мощная ударная техника. И ему следует продолжать выступать, он оказывает огромное влияние [на индустрию ММА]», — приводит слова Джонса аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Джон Джонс признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных боевых искусств. Удерживает рекорд как самый молодой боец, завоевавший титул UFC. На тот момент Джонсу было 23 года.