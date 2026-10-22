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Мовсар Евлоев ответил, готов ли сразиться с Арманом Царукяном в полулёгком весе

Мовсар Евлоев ответил, готов ли сразиться с Арманом Царукяном в полулёгком весе
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Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянин Мовсар Евлоев ответил, готов ли сразиться с соотечественником Арманом Царукяном, если тот в результате примет решение о переходе в полулёгкий вес.

«Если Арман заберёт пояс, буду ли я рассматривать поединок с ним в главном событии турнира в Нью-Йорке? За всю свою карьеру я рассматривал ноль потенциальных поединков, поскольку от меня это никогда не зависело. Я дрался с теми, кого давали. И в этот раз ничего не поменяется. Решают в UFC. Я просто гладиатор. Как бы это примитивно ни звучало. Мы здесь, чтобы драться, когда руководство этого захочет. Мы тут ничего не решаем, особенно я.

Если Арман спустится в полулёгкий вес, как я и сказал, это моя территория. Разницы, с кем драться — нет. Сделаем 66 кг на весах — и мы сразимся, если матчмейкеры этого захотят. Всем добро пожаловать», — сказал Евлоев во время пресс-конференции перед турниром UFC 333.

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