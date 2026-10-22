Тренер Двалишвили рассказал о проблеме, которая может помешать Мерабу в бою с Яном

Рэй Лонго, тренер бывшего чемпиона UFC Мераба Двалишвили, рассказал, с какой проблемой его подопечный может столкнуться в третьем поединке с действующим обладателем титула Петром Яном.

«Он получит удар в нос, и, судя по всему, нос начнёт кровоточить. Он решил не оперировать его перед боем, и это… Если поединок получится близким, а он будет весь в крови, то неизвестно, как это повлияет на судейские оценки. Это может стать проблемой.

Больше всего меня беспокоило бы то, чтобы травма не повлияла на его дыхание. Сможет ли он делать то, что хочет, на протяжении всех 25 минут? Вот о чём я бы переживал. Надеюсь, все понимают ситуацию одинаково. Думаю, он добьётся своего», — сказал тренер Мераба Двалишвили в подкасте Anik & Florian.