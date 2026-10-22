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Экс-соперник Петра Яна высказался о предстоящем бое россиянина с Двалишвили на UFC 333

Экс-соперник Петра Яна высказался о предстоящем бое россиянина с Двалишвили на UFC 333
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Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Маркус Макги высказался о предстоящем бое россиянина Петра Яна с экс-чемпионом UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«Я ставлю на Петра Яна. Думаю, он будет придерживаться очень похожей стратегии, как и в прошлом бою», — приводит слова Макги BJ Penn.

Ян (20-5) вернул себе титул в легчайшем весе, победив Мераба Двалишвили (21-5) в декабре прошлого года, более чем через два года после поражения в их первой встрече. Он должен защитить пояс в третьем бою с Двалишвили на UFC 333.

Отметим, в июле 2025 года Макги проиграл Яну на турнире UFC on ABC 9 единогласным решением судей.

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