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Аналитик UFC Лора Санко ответила, может ли возраст помешать Волкановски защитить пояс

Аналитик UFC Лора Санко ответила, может ли возраст помешать Волкановски защитить пояс
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Аналитик и комментатор UFC Лора Санко поделилась прогнозом на поединок чемпиона UFC в полулёгком весе австралийца Александра Волкановски с россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится на турнире UFC 333. Санко считает, что Волкановски превосходит соперника в ударной технике, однако признала, что шансы бойцов близки.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:30 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

«Думаю, это сложный бой для обоих, но по совершенно разным причинам.

Я склоняюсь к Волкановски. Для меня он величайший боец полулёгкого веса в истории. Я знаю, что на выбор людей влияют разные факторы: склонность отдавать предпочтение тем, кого они видели в последнее время, и ностальгия. Люди вспоминают определённый период ММА, когда они особенно увлекались этим видом спорта. Думаю, многие по-прежнему будут выбирать Жозе Альдо, и на то есть очевидные причины. Но для меня Волкановски — номер один в истории полулёгкого дивизиона. И я не считаю, что возраст пока настолько сильно сказался на нём,