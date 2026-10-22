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Евлоев назвал человека, которому позвонит первым в случае завоевания титула на UFC 333

Евлоев назвал человека, которому позвонит первым в случае завоевания титула на UFC 333
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Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в категории до 65,8 кг россиянин Мовсар Евлоев назвал человека, которому позвонит первым в случае победы над 38-летним чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:30 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

«Прежде всего я позвоню маме и обрадую её, потому что она будет ждать этого звонка в другой комнате. Она просто сидит там, ждёт и смотрит на телефон. Молится и ждёт. И, конечно же, я поздравлю Ингушетию с таким значимым днём. Иншааллах, если всё пойдёт по нашему плану», — приводит слова Евлоева Red Corner MMA.

Евлоев и Волкановски подерутся за титул в субботу, 24 октября, на стадионе «Этихад-Арена», Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 333.

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