Евлоев назвал человека, которому позвонит первым в случае завоевания титула на UFC 333

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в категории до 65,8 кг россиянин Мовсар Евлоев назвал человека, которому позвонит первым в случае победы над 38-летним чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски.

«Прежде всего я позвоню маме и обрадую её, потому что она будет ждать этого звонка в другой комнате. Она просто сидит там, ждёт и смотрит на телефон. Молится и ждёт. И, конечно же, я поздравлю Ингушетию с таким значимым днём. Иншааллах, если всё пойдёт по нашему плану», — приводит слова Евлоева Red Corner MMA.

Евлоев и Волкановски подерутся за титул в субботу, 24 октября, на стадионе «Этихад-Арена», Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 333.