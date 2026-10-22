«Болейте от души за своих». Пётр Ян обратился к болельщикам в преддверии UFC 333

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) россиянин Пётр Ян на открытой тренировке обратился к болельщикам за несколько дней до боя с 35-летним представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333 в Абу-Даби.

«Безусловно, Абу-Даби для меня такое, запоминающееся место. Так как в 2020-м я завоевал здесь титул, было у меня здесь три или четыре поединка. Это уже пятый поединок, почти как дома. Я в предвкушении нашего третьего боя с Мерабом. Хочу опять же показать всё, что я умею. Конечно же, защитить свой пояс и вернуться домой с победой.

Спасибо огромное всем болельщикам, благодарю, что вы здесь. Ваша энергия, она нас наполняет. Болейте от души за своих. Всем ещё раз спасибо!» — сказал Пётр.