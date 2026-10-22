Мовсар Евлоев рассказал, кем мечтал стать в детстве

Непобеждённый российский боец UFC Мовсар Евлоев рассказал, о чём мечтал в детстве.

«У меня есть мечты… И я всё ещё могу сделать это. Я очень хорош в том, чтобы водить быстрые машины. Когда я быстро еду, со стороны может показаться, что я умру. Но дело в профессионализме…

Ещё когда я был ребёнком, я мечтал играть в фильмах. В чём-то вроде фэнтези или драмы. Сыграть в «Форсаже 20»? Нет, только не с Вином Дизелем. Потому что это уже не вождение машин, они достигли космоса. Они уже делают больше, чем «Мстители», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу Nina Drama.

Напомним, 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ) Евлоев сразится за титул в полулёгком весе (до 65 кг) с австралийцем Александром Волкановски. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.