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Известный катмен рассказал, какие ситуации — самые неприятные в боксе

Известный катмен рассказал, какие ситуации — самые неприятные в боксе
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Известный российский катмен Дмитрий Лучников, работающий с Дмитрием Биволом, рассказал о ситуациях во время боёв, в которых на людей его профессии возлагается особая ответственность.

«Самые неприятные ситуации случаются, когда дерутся два больших мастера на протяжении 10-12 раундов. Тогда решающую роль могут сыграть микротравмы: рассечения, гематомы, повреждения рук. Ставки высоки, вся карьера спортсмена может рухнуть или как минимум отлететь на пару лет назад. И происходит ситуация, какая была у Тимофея Цзю. Он получил рассечение, после чего всё стало зависеть от катмена в его углу. И катмен не справился. Вот такая ответственность на тебе — очень тяжёлое бремя», — сказал Лучников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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