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Ян — про О'Мэлли: UFC долго выращивали эту курицу и пытаются с неё максимально заработать

Ян — про О'Мэлли: UFC долго выращивали эту курицу и пытаются с неё максимально заработать
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) россиянин Пётр Ян поделился мыслями о своём потенциальном следующем сопернике.

– Наверняка, для тебя важно сделать реванш с Шоном О'Мэлли. Наверное, он будет одним из следующих твоих соперников. Многие говорят, что также заслуживает Сонг Ядонг. Кто для тебя правильный следующий соперник?
– Я думаю всё же, Сонг будет более достоин получить бой за пояс. Опять же, это решает матчмейкинг UFC. Мне без разницы будет – с кем предложат, с тем я и буду драться. UFC и так вытаскивали за уши Шона О’Мэлли, давали два раза ему бой с Мерабом [Двалишвили], и два раза у него не получилось. Поэтому я не вижу большого смысла в этом. Они очень долго выращивали эту курицу и пытаются с неё максимально заработать, – сказал Ян на пресс-конференции перед UFC 333.

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