Генри Сехудо проведёт схватку с Сонг Ядонгом на турнире RAF в Чикаго

Профессиональная борцовская лига Real American Freestyle (RAF) анонсировала схватку турнира, который состоится 29 ноября в Чикаго (США). Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо встретится с действующим бойцом организации китайцем Сонг Ядонгом.

Фото: RAF

Генри Сехудо 39 лет. Американец, олимпийский чемпион по борьбе, дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, в 2025-м завершил карьеру. Всего на его счету 16 побед и шесть поражений.

Сонг Ядонгу 28 лет. Китаец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году. Всего на его счету 21 победа и семь поражений.