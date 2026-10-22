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Двалишвили: могу проиграть Яну, ничего страшного в этом нет. Я себя убивать не собираюсь

Двалишвили: могу проиграть Яну, ничего страшного в этом нет. Я себя убивать не собираюсь
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили высказался о возможности поражения в третьем поединке с действующим обладателем титула UFC в категории до 61,2 кг россиянином Петром Яном. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

– После первого боя ты сказал: «Я лучше бы умер, чем проиграл Петру Яну». Сейчас ты так же думаешь?
– Я могу проиграть, ничего страшного в этом нет. Я себя убивать не собираюсь. Такое случается. Неважно, выиграю или проиграю, дальше я буду биться с Сонг Ядонгом, — сказал Мераб на пресс-конференции перед UFC 333.

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