Двалишвили: могу проиграть Яну, ничего страшного в этом нет. Я себя убивать не собираюсь

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили высказался о возможности поражения в третьем поединке с действующим обладателем титула UFC в категории до 61,2 кг россиянином Петром Яном. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

– После первого боя ты сказал: «Я лучше бы умер, чем проиграл Петру Яну». Сейчас ты так же думаешь?

– Я могу проиграть, ничего страшного в этом нет. Я себя убивать не собираюсь. Такое случается. Неважно, выиграю или проиграю, дальше я буду биться с Сонг Ядонгом, — сказал Мераб на пресс-конференции перед UFC 333.