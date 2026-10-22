«У Петра есть друзья, которых я не уважаю». Мераб Двалишвили — о взаимоотношениях с Яном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили в преддверии UFC 333 объяснил, почему считает невозможной свою дружбу с россиянином Петром Яном.

«Не думаю, что мог бы дружить с ним. Может, он хороший для своей семьи и друзей, но у него есть друзья, которых я не уважаю. Один из его друзей проиграл мне спор на $ 50 тыс. И так и не вернул мне деньги. Ещё один его друг проявил неуважение к моему другу, и я ему дал пощёчину. Он пошёл в полицию и пытался меня посадить. Он подал на меня в суд и всё такое. И ещё одна история с его другом: он написал про меня в социальной сети после боя, назвав меня «другом». Потом один журналист спросил его, мол, вы теперь друзья? А он ему ответил: «Нет, это был не я, это написал мой менеджер». Ну скажи мне, какой мужик позволяет своему менеджеру писать за него посты?» — сказал Мераб на YouTube-канале Даниэля