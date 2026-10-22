«Может, пытается усыпить бдительность». Пётр Ян — о последних высказываниях Двалишвили

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) россиянин Пётр Ян оценил последние высказывания грузина Мераба Двалишвили, в которых он, в частности, заявлял, что поражение в их втором бою сделало его «скромнее».

– Как тебе кажется, Мераб психологически надломился после второго боя с тобой?

– Я думаю, да. Вы же слышали его высказывания. Но не знаю, в целом, может, он пытается усыпить бдительность своими разговорами. Бой я выиграл, нанёс ему достаточно урона. На моей памяти я не видел, чтобы кто-то делал с ним подобное, — сказал Пётр на пресс-конференции перед UFC 333.