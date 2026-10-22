Царукян: слышал, что в следующий раз буду драться за титул, примерно в первом квартале

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался о своём титульном шансе.

«Судя по тому, что я слышал, в следующий раз я буду драться за титул. В начале следующего года, примерно в первом квартале», — приводит слова Царукяна MMA Fighting.

Чемпионом лёгкой весовой категории в данный момент является американец Джастин Гейджи. Однако есть вероятность, что Гейджи завершит карьеру и оставит место чемпиона вакантным.

В последнем бою в UFC Царукян нокаутировал Маурисио Руффи в первом раунде на UFC 331 в сентябре. Эта победа приблизила его к получению титульного боя.