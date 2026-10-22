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Онлайн-трансляция «Чемпионата» с пресс-конференции турнира UFC 333 начнётся в 16:00 мск

Онлайн-трансляция «Чемпионата» с пресс-конференции турнира UFC 333 начнётся в 16:00 мск
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Сегодня, 22 октября, состоится масштабная публичная пресс-конференция грандиозного номерного турнира UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ. Она начнётся в 16:00 по московскому времени. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции турнира UFC 333.

Интересно, что в пресс-конференции примут участие лишь четыре участника главных, титульных боёв, что нетипично для UFC, обычно промоушен приглашает большую часть бойцов главного карда.

Александр Волкановски (Австралия) – Мовсар Евлоев (Россия).
Пётр Ян (Россия) – Мераб Двалишвили (Грузия).

Отметим, что на турнире выступят и другие россияне, причём некоторые из них подерутся между собой. В октагоне столкнутся Александр Волков и Ризван Куниев, Никита Крылов и Абдул-Рахман Яхьяев, Доминик Рейес и Азамат Мурзаканов, Абубакар Вагаев и Джейкоб Малкун.

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