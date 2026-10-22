«Надеюсь, ты не победишь». Шон О’Мэлли обратился к Яну перед боем россиянина на UFC 333

Бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли обратился к действующему обладателю титула Петру Яну перед третьим боем россиянина с грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Пётр Ян! Я надеюсь, ты не победишь на этих выходных, приятель, потому что если ты это сделаешь, то должен будешь подраться со мной. Ты этого не хочешь», — сказал О’Мэлли в социальных сетях.

Ранее О’Мэлли назвал возможную ошибку Двалишвили перед третьим боем с Яном.

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