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«Надеюсь, ты не победишь». Шон О’Мэлли обратился к Яну перед боем россиянина на UFC 333

«Надеюсь, ты не победишь». Шон О’Мэлли обратился к Яну перед боем россиянина на UFC 333
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Бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли обратился к действующему обладателю титула Петру Яну перед третьим боем россиянина с грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«Пётр Ян! Я надеюсь, ты не победишь на этих выходных, приятель, потому что если ты это сделаешь, то должен будешь подраться со мной. Ты этого не хочешь», — сказал О’Мэлли в социальных сетях.

Ранее О’Мэлли назвал возможную ошибку Двалишвили перед третьим боем с Яном.

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