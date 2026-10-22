«Это реально». Райан Гарсия заявил, что договорился с 49-летним Мейвезером о бое

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия заявил, что согласился на титульный бой с американцем, бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим. В феврале Флойду должно исполниться 50 лет, Гарсии сейчас 28.

«Поверьте мне, поначалу я тоже подумал, что это полная чушь. Но это реально. Мы с Флойдом согласились на бой.

147 фунтов за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC. 50 побед без поражений против действующего чемпиона», — написал Гарсия на своей странице в соцсети X.

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Видео: наиболее титулованный боксёр.