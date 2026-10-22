15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски назвал возможных соперников в случае победы над Евлоевым

Волкановски назвал возможных соперников в случае победы над Евлоевым
Комментарии

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски перечислил возможных соперников в случае победы над россиянином Мовсаром Евлоевым, поединок с которым состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:30 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

«Есть парочка людей. Есть Жан Силва, есть Алджамейн Стерлинг, есть парень, с которым дерётся Алджамейн – Кевин [Вальехос]. Есть парни, есть захватывающие бои. Мне нравится, когда претенденты дерутся и ставят себя в положение, когда могут сразиться за это место», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Ранее Волкановски заявил о желании сразиться с Джастином Гейджи.

Материалы по теме
Алекс Волкановски заявил о готовности провести прощальный бой с Джастином Гейджи
Материалы по теме