Волкановски назвал возможных соперников в случае победы над Евлоевым

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски перечислил возможных соперников в случае победы над россиянином Мовсаром Евлоевым, поединок с которым состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Есть парочка людей. Есть Жан Силва, есть Алджамейн Стерлинг, есть парень, с которым дерётся Алджамейн – Кевин [Вальехос]. Есть парни, есть захватывающие бои. Мне нравится, когда претенденты дерутся и ставят себя в положение, когда могут сразиться за это место», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Ранее Волкановски заявил о желании сразиться с Джастином Гейджи.

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