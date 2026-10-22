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«У меня нет плана спасаться борьбой». Евлоев — о бое с Волкановски за титул на UFC 333

«У меня нет плана спасаться борьбой». Евлоев — о бое с Волкановски за титул на UFC 333
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Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в категории до 65,8 кг россиянин Мовсар Евлоев поделился своими планами на бой с 38-летним чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 333.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:30 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

– Как ты считаешь, в каком аспекте ты наверняка превзойдёшь Волкановски в бою?
– Конечно, ударка у него намного ярче и намного насыщеннее, чем у меня. Тем не менее она будет работать только в комфортных для него условиях. Мой план – сделать так, чтобы ему было некомфортно и в стойке, и параллельно я буду навязывать ему свою лучшую сторону, борьбу. У меня нет плана спасаться только борьбой. А также в планах создать настолько некомфортные условия для него, чтобы люди подумали: «О, Мовсар перестрелял Волка», — сказал Мовсар на пресс-конференции перед турниром UFC 333.

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