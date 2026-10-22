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«Очень хорошие бои». Хамзат Чимаев поделился ожиданиями от главных событий UFC 333

«Очень хорошие бои». Хамзат Чимаев поделился ожиданиями от главных событий UFC 333
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев поделился ожиданиями от главных боёв турнира UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ. В соглавном событии пройдёт реванш Пётр Ян – Мераб Двалишвили, в главном – за титул сразятся Мовсар Евлоев и Александр Волкановски.

«Это очень хорошие бои. Похоже, все участники находятся в отличной форме, и я чувствую хорошую энергию. Мы с Мовсаром из одной страны, и я надеюсь, что он сможет привезти домой ещё один чемпионский пояс. Что касается боя Петра и Мераба, я даже не знаю. Это точно будет безумный поединок, но мне сложно дать прогноз», – сказал Чимаев в видео RED Corner MMA в социальной сети X.

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