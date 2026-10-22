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«Будь сильным, брат!» Усман Нурмагомедов обратился к Хвиче Кварацхелии

«Будь сильным, брат!» Усман Нурмагомедов обратился к Хвиче Кварацхелии
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Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе (до 70,3 кг) российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов поддержал грузинского вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию после травмы, полученной в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» (4:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
20 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Дуэ – 38'     1:1 Эспарт – 55'     2:1 Эрнандес – 72'     2:2 Ямаль – 79'     3:2 Витинья – 81'     4:2 Руис – 86'    

«Будь сильным, брат! Желаю тебе всего наилучшего», — написал Усман в комментариях под постом Хвичи о травме.

Кварацхелия травмировал крестообразные связки колена. Ориентировочные сроки восстановления футболиста составляют девять месяцев.

В профессиональном рекорде Усмана в смешанных единоборствах 22 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. Профессиональную карьеру российский спортсмен начал в 2017 году на турнирах в России и СНГ. В настоящий