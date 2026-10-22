Арман Царукян заявил, что отказался от идеи выступить в полулёгком весе UFC

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян заявил, что отказался от идеи выступить в полулёгком дивизионе (до 65 кг).

«Я хотел перейти… Если бы UFC не дали мне бой за титул в 70 кг, я бы спустился. Но я слышал, что буду драться за титул следующим, поэтому я останусь в своём дивизионе. Я никуда не хочу уходить, поскольку чувствую, что лёгкий вес идеально мне подходит. Я хочу стать лучшим легковесом в истории и побить все рекорды», — приводит слова Царукяна издание MMA Fighting.

Ранее Мовсар Евлоев ответил, готов ли сразиться с Царукяном в полулёгком весе.

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