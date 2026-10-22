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Сидельников высказался о доминировании россиян в UFC перед турниром в Абу-Даби

Сидельников высказался о доминировании россиян в UFC перед турниром в Абу-Даби
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Экс-тяжеловес Bellator, а ныне генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников поделился мнением о доминировании российских бойцов в UFC перед турниром в Абу-Даби.

«Мы уже видим определённые тенденции: российских чемпионов и даже претендентов сейчас намного больше, чем американских. Поэтому мне кажется, что сейчас Хокиту дали титульный бой с Ганом, хотя Александр Волков, который, на мой взгляд, был более достойным претендентом на титул, не получил возможности подраться за пояс.

Многие понимают, что промоушен немного отходит от российских бойцов, потому что все прекрасно осознают, насколько они сильны. Российские бойцы регулярно доходят до топ-5 и получают возможность претендовать на титулы. При этом все понимают, в каком сейчас положении находится Россия по отношению к другим странам, и я думаю, что политика здесь тоже играет немаловажную роль», – сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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