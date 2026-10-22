«Если он не изменится, будет тяжело». Перейра назвал проблему Хокита перед боем с Ганом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра высказался о предстоящем бое за титул в тяжёлом весе (до 120 кг) между французом Сирилем Ганом и американцем Джошем Хокитом, который состоится 15 ноября на турнире UFC 334 в Нью-Йорке (США).

«Хокит идёт на серии побед, но побед над соперниками, у которых всё не очень хорошо в UFC. Об этом говорят результаты.

Если вы посмотрите последние бои, он очень сильно уставал. Все эти парни переживают не лучшее время в UFC, а он всё равно устал. А представьте пятираундовый бой. Если он не изменится, будет тяжело», — сказал Перейра в подкасте The Ariel Helwani Show.