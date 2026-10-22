Видео: Александр Волкановски успешно учит дагестанский сленг

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски принял забавный вызов от UFC Eurasia. Легендарному бойцу предложили произнести фразы, которые ассоциируются с дагестанским сленгом.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео того, как Волкановски произносит фразы из дагестанского сленга.

В субботу, 24 октября, на стадионе «Этихад-Арена», Абу-Даби (ОАЭ), 38-летний Волкановски будет защищать чемпионство в поединке с непобеждённым 32-летним россиянином Мовсаром Евлоевым.

На данный момент Волкановски идёт на серии из двух побед после того, как завоевал вакантное чемпионство дивизиона, которое оставил Илия Топурия.