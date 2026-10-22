«Я зарабатываю в пять раз больше него». Чимаев вновь критически высказался о Стрикленде

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев высказался о своей основной цели в промоушене, в очередной раз задев действующего обладателя титула американца Шона Стрикленда.

«Цель номер один для меня – вернуть пояс. Я считаю, что победил в том поединке, но они забрали мой пояс. Я не судья и не оцениваю бои, но никогда не видел, чтобы человек выигрывал чемпионский пояс, весь бой передвигаясь задним ходом. Такое впервые в истории UFC. Парень весь бой убегал и выиграл титул. Я был чемпионом, оказывал давление, держал темп, шёл вперёд и выбрасывал тяжёлые удары. Но что случилось, то случилось, и я не хочу плакаться из-за этого.

У меня нет пояса, но я продолжаю зарабатывать деньги. А парень, которому отдали чемпионский пояс, так и продолжает сидеть без денег. Я зарабатываю в пять раз больше него. Он должен был принять бой против меня, но попытался получить другой поединок и теперь плачется из-за денег. Если ему нужны деньги – он должен был драться со мной», — сказал Чимаев в видео на YouTube-канале ESPN MMA.