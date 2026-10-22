«Я был шокирован». Двалишвили рассказал, как отреагировал на первое поражение Топурии

Бывший чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили высказался о поражении соотечественника Илии Топурии в поединке с американцем Джастином Гейджи, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США).

«Я бы шокирован поражением Илии. Я считал, что стилистически это очень хороший бой для Илии, потому что Гейджи не борется, он дерётся и ввязывается в размены. И я думал, что Илия найдёт челюсть или печень и финиширует его. Он послал его в тяжёлый нокдаун ударом по печени, но вместо того, чтобы начать добивать, он попытался поймать Гейджи на приём. Гейджи повёл себя умно, он выжил.

В первом раунде Илия сломал свою орбитальную кость и не мог видеть. Гейджи убегал и не давал ему хороший угол [для атаки]… Да, это был великолепный бой, я был шокирован и расстроен поражением Илии», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Mighty.