Владислав «Белаз» Ковалёв назвал победителя боя Ян — Двалишвили на UFC 333

Белорусский боец смешанных единоборств и чемпион RCC Владислав «Белаз» Ковалёв поделился мнением о предстоящем поединке Петра Яна и Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Противостояние россиянина и грузина станет соглавным событием турнира.

«Ожидаю победы Петра Яна, чтобы он уверенно закрепил прошлый успех. Многие говорили, что Двалишвили тогда подустал и так далее. Но я думаю, что тогда всё было не случайно, а закономерно. И в этот раз он это подтвердит. Планирую сам полететь в Абу-Даби и болеть за Петра на арене», – сказал Ковалёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».