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Владислав «Белаз» Ковалёв назвал победителя боя Ян — Двалишвили на UFC 333

Владислав «Белаз» Ковалёв назвал победителя боя Ян — Двалишвили на UFC 333
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Белорусский боец смешанных единоборств и чемпион RCC Владислав «Белаз» Ковалёв поделился мнением о предстоящем поединке Петра Яна и Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Противостояние россиянина и грузина станет соглавным событием турнира.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«Ожидаю победы Петра Яна, чтобы он уверенно закрепил прошлый успех. Многие говорили, что Двалишвили тогда подустал и так далее. Но я думаю, что тогда всё было не случайно, а закономерно. И в этот раз он это подтвердит. Планирую сам полететь в Абу-Даби и болеть за Петра на арене», – сказал Ковалёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

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