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Ти Джей Диллашоу дал прогноз на третий бой Яна и Двалишвили

Ти Джей Диллашоу дал прогноз на третий бой Яна и Двалишвили
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Бывший чемпион UFC американец Ти Джей Диллашоу высказался о предстоящем третьем поединке между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«Я склоняюсь к Яну. Тяжёлый бой. Очень. У него были ответы на все вопросы [в реванше], и это придаёт уверенности. У него были поражения, но они были… мизерными. Последний бой придал ему большую уверенность в том, что у него есть всё необходимое. Ответом для Мераба станет кардио Мераба. Я склоняюсь к Яну, но это будет супербой опять. Мераб никогда не останавливается, вы должны выбить из него всё, чтобы победить», — приводит слова Диллашоу издание MMAJunkie.

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