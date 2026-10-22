Ти Джей Диллашоу дал прогноз на третий бой Яна и Двалишвили

Бывший чемпион UFC американец Ти Джей Диллашоу высказался о предстоящем третьем поединке между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я склоняюсь к Яну. Тяжёлый бой. Очень. У него были ответы на все вопросы [в реванше], и это придаёт уверенности. У него были поражения, но они были… мизерными. Последний бой придал ему большую уверенность в том, что у него есть всё необходимое. Ответом для Мераба станет кардио Мераба. Я склоняюсь к Яну, но это будет супербой опять. Мераб никогда не останавливается, вы должны выбить из него всё, чтобы победить», — приводит слова Диллашоу издание MMAJunkie.

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