«Получился бы хороший бой». Рамазан Темиров заявил о готовности сразиться с Джошуа Ваном

Узбекистанский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Рамазан Темиров заявил о готовности к поединку с действующим чемпионом американцем Джошуа Ваном.

«Джошуа Ван из тех парней, которым нравится драться в стойке. Думаю, у нас получился бы хороший бой. Я всегда готов, и неважно, кто передо мной. Не думаю, что в моём дивизионе есть кто-то настолько же опасный. Вот почему я считаю, что наш поединок имеет смысл», — сказал Темиров на пресс-конференции.

Напомним, 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ) Темиров проведёт поединок с британцем Лониром Каваной. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию.