Мовсар Евлоев ответил, интересен ли ему в будущем бой с Илией Топурией

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в категории до 65,8 кг россиянин Мовсар Евлоев рассказал, интересен ли ему в будущем бой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях испано-грузином Илией Топурией.

– Интересен ли Топурия тебе сейчас? Без нолика в рекорде и без чемпионского пояса?

– Да, я думаю, в этом бою в любом случае будет интрига. Я не знаю, насколько возможен этот бой в ближайшее время, потому что у меня всё ещё недоделана работа в своём дивизионе, я ещё не забрал пояс. Мне нужно в первую очередь забрать пояс и доказать, что я его неслучайно забрал, как минимум пару защит провести.

Мне габариты позволяют перейти в новый для меня дивизион, потому что с каждым разом становится тяжелее процесс весогонки, мышечной массы становится побольше. Так что это только вопрос времени, когда я поменяю дивизион, — сказал Евлоев на YouTube-канале «Ушатайка».