«Все говорили, что он — машина». Перейра высказался о предстоящем бое с Павловичем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра высказался о предстоящем поединке с россиянином Сергеем Павловичем, который состоится 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе, США.

«Бой с Хокитом был бы намного проще, чем с Павловичем. Сергей опаснее. Но если говорить о технике, то поединок с Павловичем тоже очень интересен.

Когда я готовился к бою с Ганом, в нашем лагере был парень [Таллисон Тейшейра], который дрался с Павловичем и проиграл. Все говорили, что Сергей — настоящая машина. Я уже тогда был готов вызвать его на бой. Думаю, у нас получится хорошее противостояние», — сказал Перейра в подкасте The Ariel Helwani Show.