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Волкановски — о бое с Евлоевым: это новый вызов, и я готов его принять

Волкановски — о бое с Евлоевым: это новый вызов, и я готов его принять
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски высказался о своём сопернике россиянине Мовсаре Евлоеве, поединок с которым состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:30 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

«Верю, что всё возможно. Он непобеждённый, у него отличные навыки. Но я верю, что всё возможно. Я всё ещё здесь. И попытаюсь защитить свой титул снова. Это проверка для меня. Каждый день я просыпаюсь, чтобы проверять себя. Это новый вызов. И я готов его принять», — сказал Александр Волкановски на пресс-конференции.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию турнира UFC 333.

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